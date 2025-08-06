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Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupaları Rotterdam'da

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bu sezon kazandığı 3 kupa, Rotterdam'daki Fenerbahçe taraftarıyla buluştu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 21:22

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'yi Avrupa'nın dört bir yanından gelen taraftarları Rotterdam'da yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bu sezon kazandığı Avrupa Ligi kupası, Süper Lig şampiyonluk kupası ve Türkiye Kupası'nı Rotterdam'a getirerek taraftarlarını kupayla buluşturdu.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Karşılaşma için Rotterdam şehir merkezindeki taraftar buluşma noktasına gelen Fenerbahçeli taraftarlar, 3 kupayla birlikte fotoğraf çektirme şansı yakaladı.

Eshspor Haberleri