Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupaları Rotterdam'da

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'yi Avrupa'nın dört bir yanından gelen taraftarları Rotterdam'da yalnız bırakmadı.
Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bu sezon kazandığı Avrupa Ligi kupası, Süper Lig şampiyonluk kupası ve Türkiye Kupası'nı Rotterdam'a getirerek taraftarlarını kupayla buluşturdu.
FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Karşılaşma için Rotterdam şehir merkezindeki taraftar buluşma noktasına gelen Fenerbahçeli taraftarlar, 3 kupayla birlikte fotoğraf çektirme şansı yakaladı.