FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin, hedefine ulaştı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 sezon üst üste final aşamasında mücadele eden ÇBK Mersin, bu yıl da katıldığı turnuvada istediği sonuçları elde edemeyince yoluna Avrupa Kupası play-off turundan devam etti.

Avrupa Kupası'nın eleme turlarında karşılaştığı Rapid Bükreş, Kibirkstis-TOKS ve Panathinaikos'u saf dışı bırakarak finale yükselen Mersin ekibi, finalde karşılaştığı Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini ilk maçta 85-80 yendi.

Rövanşta konuk ettiği Athinaikos Qualco karşısına ilk maçın avantajıyla çıkan ÇİMSA ÇBK Mersin, rakibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

Daha önce Galatasaray'ın 2, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 1 kez kaldırdığı kupayı Türk kadın basketbolunda kazanan ilk Anadolu takımı olan Mersin ekibi, kente kupa getirmenin de mutluluğunu yaşıyor.

"ÇOK MUTLUYUM"

Başantrenör Ekrem Memnun, AA muhabirine, kupanın final etabında ciddi bir rakibe karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Finalde başarıya ulaştıklarını anlatan Memnun, "Kazandığımız için, oyuncular ve kulüp için çok mutluyum. Mersin'de kadın basketbolu için büyük emekler var. Kendi adıma da mutluyum, bir Avrupa Kupası kazandık." diye konuştu.

Memnun, muhteşem bir atmosferde kupaya ulaştıklarını belirtti.

"BU ATEŞ BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK"

Kupayı almanın sevincini yaşadıklarını aktaran Memnun, şunları kaydetti:

Bu ateş büyüyerek devam edecek. Çok şükür hedefimizle bitirdik ve bu kupa bize, ÇBK Mersin'e, Mersin halkına yakıştı. Bu takım çok seviliyor. Şimdi tadını çıkarıp eğlenme zamanı. Bundan sonra önümüze bakacağız. Yıllardır basketbolun içerisindeyim. Anadolu'dan bir takımın bu kupayı kazanmış olması çok önemli. Bu bayrağı taşımak isteyen Anadolu kulüpleri için büyük bir motivasyon olacağını düşünüyorum. Bunun kadın basketboluna ve Anadolu'ya katkı yapacağını düşünüyorum.

"ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

Takım kaptanı Asena Yalçın, elde ettikleri başarıdan dolayı gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etti.

Çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Asena, "Bu şampiyonluğu hak ettik. Çok iyi mücadele ettik. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR KAPANIŞ OLDU"

Asena, aldıkları kupanın kulübün geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Bu benim son maçımdı, kupamdı. Çünkü önümüzdeki sene basketbol oynamayacağım. O yüzden ayrıca bir gururluyum. Çok güzel bir kapanış oldu. İlk kupamı burada almıştım. Basketbol hayatımı kupayla kapatıyorum. Gururluyum, iyi ki burası var.