Abone ol: Google News

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi La Laguna Tenerife ile eşleşti

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanya ekibi La Laguna Tenerife'nin rakibi oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve Dörtlü Final kura çekimi, İspanya'daki Badalona Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Son 16 turunda gruplarını lider tamamlayan AEK (Yunanistan), La Laguna Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ve Unicaja (İspanya), seribaşı olarak kura çekimine girdi.

Grup ikincileri ALBA Berlin (Almanya), Asisa Joventut (İspanya), ERA Nymburk (Çekya) ile Galatasaray ise ikinci torbada yer aldı.

MAÇ TARİHLERİ

Çeyrek finalde ilk müsabakalar, 31 Mart ve 1 Nisan'da oynanacak.

İki galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmelerde ilk maçlar, birinci torbada yer alan takımların sahasında oynanacak.

Dörtlü Final organizasyonu ise İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

GALATASARAY'IN FİNAL YOLU

Galatasaray, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Rytas Vilnius-ERA Nymburk

AEK-Asisa Joventut

La Laguna Tenerife-Galatasaray

Unicaja-ALBA Berlin

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar