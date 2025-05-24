Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-in etabı 7-8. sıra eşleşmesinde Galatasaray ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 94-90'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla play-off'a katılma hakkı kazandı.

Büyükçekmece Basketbol ise play-off bileti için 9-10. sıra eşleşmesindeki Bursaspor -Türk Telekom maçının galibiyle karşılaşacak.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Wallace 16, Palmer 23, Göksenin Köksal 5, Blumbergs 2, Delgado 8, Young, Sadık Emir Kabaca, Cummings 20, Izundu 13, Buğrahan Tuncer 7

Büyükçekmece Basketbol: Ata Kahraman 11, Franke 16, Starks 23, Sajus 12, Bruinsma 13, Rebic, Emircan Koşut, Yesukan Onar, Arda Berk Kaya, Love 13, Zagorac 2

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Emre Çalışkan
Editor