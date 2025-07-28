Galatasaray, John Meeks'i kadrosuna kattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD’li forvet John Meeks’i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Skorer kimliği, yüksek isabet oranı ve çok yönlü forvet oyunu ile öne çıkan John Meeks, 2025-2026 sezonunda Galatasaray forması giyecek. Geçtiğimiz sezon İsrail Winner Ligi’nde Bnei Ofek Dist Hertzeliya ve Porto Riko temsilcisi Santeros de Aguada’da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Meeks’e, parçalı formayla başarılı bir sezon diliyoruz. Ailemize hoş geldin, John Meeks” ifadeleri yer aldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki oyuncu, İsrail liginde 29 maçta 16.1 sayı ve 4.7 ribaund ortalamaları yakalarken, yaz döneminde Santeros de Aguada formasıyla çıktığı 8 maçta 20.1 sayı ortalamasıyla oynadı.