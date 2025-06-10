Galatasaray, Teja Oblak'ı kadrosuna kattı

Kadınlar Basketbol Süper Lig'nde mücadele eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Ekrem Memnun yönetimindeki Galatasaray, 34 yaşındaki Sloven basketbolcu Teja Oblak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN DİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Galatasaray, 2025/26 sezonu kadro yapılanmasına tecrübeli Sloven oyun kurucu Teja Oblak ile 2025/26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalayarak devam etti. 2024/25 sezonu Çekya Ligi Şampiyonu ve final serisinin MVP’si seçilen yeni transferimiz Teja Oblak’a Galatasaray forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz.