Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı kazandı

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası finali dev bir maça sahne oldu.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan Fenerbahçe oldu.

20 SAYILIK FARK

Sarı-lacivertliler, rakibini 86-66'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, hem savunmada hem de hücumda etkili performans sergileyerek farkı maç sonuna kadar korudu.

SARI KIRMIZILI EKİP FARKI KAPATAMADI

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise zaman zaman farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe’nin temposuna ayak uyduramadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası’nı müzesine götürerek sezonu önemli bir başarıyla taçlandırdı.

15'İNCİ KEZ KAZANDILAR

Fenerbahçe bu sonuçla 15. kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.