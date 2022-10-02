Galatasaraylı taraftarlardan Mete Kalkavan tepkisi

Anadolu Efes tribünlerinden yayıncı kuruluşa yansıyan bir görüntü sosyal medyada oldukça eleştirildi. Görüntülerdeki kişinin hakem Mete Kalkavan olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın Anadolu Efes ile oynadığı Basketbol Süper Ligi maçında tribünden çekilen bir kare sosyal medyada infial yarattı.

beIN Sports ekranlarına gelen görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan Melis Kalkavan Erdoğan (Mete Kalkavan'ın kız kardeşi) "Ekranda karşıma çıkan büyük sürpriz. Minicik yeğenlerim onlara aldığım, mor vem Atatürklü formalar ile Samsunspor'uma tribünden destek veriyorlar. Biz Atatürklü armaya aşık, Samsunspor taraftarı evlatlar yetiştiriyoruz. Gurur duydum onlarla." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Anadolu Efes maçında çekildiği bilinen karedeki adamın ünlü hakem Mete Kalkavan olduğunun iddia edilmesi ise sosyal medyayı karıştırdı.

Görüntülerde Mete Kalkavan olduğu düşünülen şahsın yanındaki çocukların Samsunspor forması giydiği görülüyor. Ünlü hakemin amatör zamanlarında Samsunspor hayranı olduğu biliniyor.

Dövme uyuyor

Dövmesi birebir Mete Kalkavan'ın dövmesiyle uyuşan (Photoshop olup olmadığı henüz belirlenemedi) karedeki kişinin yüzü ise tam anlamıyla Süper Lig hakemine benzetilemedi.

Galatasaraylı taraftarlar, basketbol maçı da olsa rakiplerini desteklemesi nedeniyle Mete Kalkavan'a sert eleştirilerde bulundu.

Öte yandan paylaşımı yapan Melis Kalkavan Erdoğan'ın hesabını gizliye alması dikkat çekti.