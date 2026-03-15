Gaziantep Basketbol, son 3 maçında da yenildi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Koleji karşısında aldığı 90-79'luk galibiyet sonrası çıktığı 16 maçını üst üste kazanan ancak 26. hafta Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 mağlup olan Gaziantep Basketbol'un galibiyet serisi de sona erdi.

Kırmızı siyahlılar, geçen hafta Fenerbahçe Koleji'ne 86-82 kaybederken dün oynadığı OGM Ormanspor maçından da 86-80 mağlup ayrıldı.

İLK KEZ ART ARDA 3 KEZ YENİLDİLER

Sezonda 5. mağlubiyetini alan Güneydoğu temsilcisi, başantrenör Şemsettin Baş yönetimindeki iki sezonda ilk kez 3 maçı üst üste kaybetti.

MAÇ FAZLASIYLA LİDERLER

Çayırova Belediyespor ile puan farkı 1'e inen Gaziantep Basketbol, 51 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürüyor.