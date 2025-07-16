Georgios Papagiannis resmen Anadolu Efes'te

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Yunan pivot Georgios Papagiannis'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa Ligi takımlarından Monaco'da forma giyen 2.20 metre boyundaki pivotla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

PAPAGIANNIS'İN KARİYERİ

Basketbola Peristeri takımında başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 2014-2015 sezonunda Panathinaikos'a transfer oldu.

Papagiannis, 2016'da Phoenix Suns tarafından draft edildikten sonra adım attığı NBA'de ise Sacramento Kings ve Portland Trail Blazers'te forma giydi.

2018'de Panathinaikos'a transfer olarak Avrupa'ya dönen Yunan pivot, 5 sezon yeşil-beyazlı takımda mücadele etti.

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'de mücadele eden Papagiannis, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Geçen sezonu Monaco'da geçiren tecrübeli basketbolcu, EuroLeague'de 29 karşılaşmada 7,3 sayı, 3,4 ribaunt ve 0,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Georgios Papagiannis, Fransa Ligi'nde ise 32 karşılaşmada 5,3 sayı, 3,4 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları ile oynadı.