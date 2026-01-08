Kadınlar Türkiye Kupası, Denizli'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli'de gerçekleştirilecek Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final öncesinde kupa Denizli'de sergilendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Fenerbahçe, ÇBK Mersin, Galatasaray ve Emlak Konut'un mücadele edeceği Dörtlü Final öncesinde kupa, şehrin doğal ve tarihi simge noktalarında tanıtıldı.

FİNAL 11 OCAK'TA

Yarın başlayacak yarı final müsabakalarında saat 17.00'de Fenerbahçe ile ÇBK Mersin, saat 20.30'da ise Galatasaray ile Emlak Konut karşı karşıya gelecek.

Kazanan ekipler, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da final maçında kupa mücadelesi verecek.