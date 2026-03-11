Serdar Dursun: Milli takımı bekliyorum

Kocaelispor'un golcü oyuncusu Serdar Dursun, Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin "Yakında A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklanacak. Kendini aday kadroda görüyor musun?" şeklindeki sorusu üzerine Serdar, bu sezon 5 gol, 1 asistle yoluna devam ettiğini, son haftalarda da ilk 11'de maçlara çıktığını anlattı.

"MİLLİ TAKIMDA PİVOT FORVET EKSİKLİĞİ VAR"

Serdar Dursun, şu anda fit ve hazır olduğunu söyledi.

Sözlerine devam eden Dursun, milli takımda pivot forvet eksikliği olduğunu belirtti.

Dursun'un daha sonra, "Böyle pivota ya da tecrübeli oyunculara ihtiyaç olabilir." sözleri dikkat çekti.

"BÖYLE PİVOT VE TECRÜBELİ OYUNCULARA İHTİYAÇ OLABİLİR"

Serdar Dursun konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımda doğru bir pivot eksikliği var. Haftaya kadrolar açıklanacak. Ben de onun için çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah kendimi orada görüyorum. Çünkü ister 1 dakika olsun, ister ilk 11 olsun. Önemli maçlarda illa bazı anlar olur. Böyle pivota ya da tecrübeli oyunculara ihtiyaç olabilir. Daha önce milli takımda iyi işler yaptım. İnşallah hocamız beni milli takıma çağırır. Hayalim orada olmak. İnşallah benim katkılarımla da dünya kupasına gideriz."