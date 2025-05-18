Karşıyaka, 5 sezon sonra play-off'a gidemedi

AA & Ensonhaber

Sezona başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Türkiye'de ve Avrupa'da iddialı bir şekilde başlayan Karşıyaka, Yaşar Holding bünyesindeki Pınar'ın isim sponsorluğunu kaldırmasının ardından yeni bir sponsor bulamadı.

29 Ekim 2024'te kulübün futbol şube sorumlusu Gökhan Şensan'ın vefat etmesinin ardından basketbol şube yöneticileri Tamer Ustaoğlu ve Nazım Torbaoğlu görevlerinden ayrıldı.

Ekonomik sorunların artmasıyla bazı oyuncular başka takımlara giderken, yeşil-kırmızılı ekibin başantrenörü Sarıca da görevini bıraktı.

LİGDE KALMAYI BAŞARDILAR

Sezon başındaki tüm yabancı oyuncuların ayrıldığı yeşil-kırmızılı ekipte Sarıca'dan sonra yardımcı antrenörler Rüçhan Tamsöz ve Sinan Aksoylar'dan sonra takımın başına Ahmet Çakı getirildi.

Bitime 2 hafta kalaya kadar ligden düşme ihtimali bulunan yeşil-kırmızılı ekip, ligde kalmayı başardı. İzmir temsilcisi, normal sezonu 11 galibiyet ve 19 yenilgiyle kapattı.

İKİNCİ DEVREDE 3 GALİBİYET

Ligde ilk yarıyı 8 galibiyetle kapatan yeşil-kırmızılı ikinci 15 haftalık periyotta 3 galibiyette kaldı.

Karşıyaka, ikinci devrede Semt77 Yalovaspor'la birlikte en az galibiyet alan takım konumunda bulunuyor. Bu sezon 22 oyuncunun forma giydiği Karşıyaka'da Muhsin Yaşar 29, Mert Celep ile Hakan Sayılı yirmi üçer maçta mücadele etti.

12. KEZ PLAY-OFF'TA YOK

Daha önce 29 kez play-off'ta mücadele eden Karşıyaka, 12. defa play-off dışında kaldı.

Lig tarihindeki iki şampiyonluğunu da play-off maçları sonunda elde eden yeşil-kırmızılı ekip, 1986-1987 ve 2014-2015'te şampiyonluk yaşadı.

İzmir temsilcisi, bu sezon 41. defa uygulanacak play-off sisteminde Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son en fazla yer alan takım konumunda bulunuyordu. Yeşil-kırmızılı ekip, en son 2018-2019'da play-off dışında kalmıştı.

EN KÖTÜ 6. SEZONU

Ligi 11 galibiyet ve 19 yenilgiye tamamlayan Karşıyaka, yüzde 36,7'lik galibiyet oranıyla normal sezonda en başarısız dönemlerinden birini geçirdi.

Karşıyaka, en başarısız 6. yılını geçirdiği ligin ilk sezonunda 1966-1967'de yüzde 9,1, 1967-1968'de yüzde 17,9, 1992-1993'te yüzde 26,7, 1995-1996 ve 1997-1998'de ise yüzde 33,3 oranları elde etmişti.