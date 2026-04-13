Samsunspor, Eyüpspor'u son dakikada yendi

Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Atila Gerin'in çalıştırdığı Eyüpspor ile Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan konuk takım oldu.
SAMSUNSPOR, SON DAKİKADA KAZANDI
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Marius Mouandilmadji ile 90+4. dakikada Afonso Sousa kaydetti.
Eyüpspor'un tek golünü ise 45+2. dakikada penaltıdan Metehan Altunbaş kaydetti.
EYÜPSPOR, 10 KİŞİ KALDI
Mücadelenin 61. dakikasında Eyüpspor forması giyen Denis Radu kırmızı kart gördü.
EYÜPSPOR, 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 39'a yükseltti. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.