Abone ol: Google News

Samsunspor, Eyüpspor'u son dakikada yendi

Yayınlama:
Samsunspor, Eyüpspor'u son dakikada yendi
Haber Merkezi

Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Atila Gerin'in çalıştırdığı Eyüpspor ile Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan konuk takım oldu.

Samsunspor, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

SAMSUNSPOR, SON DAKİKADA KAZANDI

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Marius Mouandilmadji ile 90+4. dakikada Afonso Sousa kaydetti.

Eyüpspor'un tek golünü ise 45+2. dakikada penaltıdan Metehan Altunbaş kaydetti.

EYÜPSPOR, 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 61. dakikasında Eyüpspor forması giyen Denis Radu kırmızı kart gördü.

EYÜPSPOR, 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 39'a yükseltti. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar