Rizespor, Gaziantep FK karşısında geri döndü

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Recep Uçar yönetimindeki Rizespor ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.

Rizespor, konuk ettiği rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla mağlup etti.

RİZESPOR, GERİ DÖNDÜ

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Qazim Laçi ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golü ise 23. dakikada Mohamed Bayo attı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 36'ya yükseltti. Gaziantep FK'nın puanı ise 34'te kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Rizespor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kayserispor'u ağırlayacak.