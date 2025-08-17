Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Charles Manning'i kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
İzmir temsilcisi, 26 yaşındaki ABD'li şutör oyun kurucu Charles Manning ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
"KULÜBÜMÜZE HOŞ GELDİN DİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Daha önce FMP Belgrad, EWE Baskets Oldenburg ve Napoli Basket formaları giyen ve son olarak geçtiğimiz sezonu Avtador Saratov'da tamamlayan Charles Manning, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Charles'a yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz.