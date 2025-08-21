Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı kadrosunu Ricky Tarrant ile güçlendirdi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
İzmir temsilcisi, 32 yaşındaki ABD'li basketbolcu Ricky Tarrant'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
"KULÜBÜMÜZE HOŞ GELDİN DİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Ricky Tarrant Karşıyaka'mızda. Daha önce ülkemizde formalar giyen ve son olarak geçtiğimiz sezonu Sigal Prishtina'da tamamlayan Ricky, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Ricky'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz.