Karşıyaka, Türk Telekom karşısında galip geldi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Türk Telekom kozlarını paylaştı.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 76-73'lük skorla ev sahibi takım Karşıyaka oldu.
SKOR DAĞILIMI
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 3, Hakan Sayılı 4, Ergi Tırpancı 11, Maxhuni 21, Braimoh 6, Hollins, Smith 10, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 16
Türk Telekom: Berkan Durmaz 7, İsmet Akpınar 3, Alexander 6, Brown 12, Melih Tunca 3, Rodas 14, Mahir Ağva 4, Bess 5, Hanlan 2, Smith 17, Makoundou
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