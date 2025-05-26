New York Knicks, Indiana Pacers karşısında ilk galibiyetini aldı

AA & Ensonhaber
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers ile New York Knicks karşı karşıya geldi.
Doğu Konferansı finalindeki üçüncü karşılaşmada konuk ekip Knicks, Pacers'ı 6 sayı farkla 106-100 yendi.
PACERS, ÖNDE GÖTÜRÜYOR
Knicks'te Karl-Anthony Towns 24, Jalen Brunson ise 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Indiana Pacers'ta Tyrese Haliburton, 20 sayı kaydederken Myles Turner ise 19 sayı attı.
Pacers, bu mağlubiyete rağmen seride 2-1 önde bulunuyor.
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