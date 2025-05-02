Luca Banchi: Seriyi beşinci maça taşımak istiyoruz

AA & Ensonhaber

EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Luca Banchi, 2-1 geride oldukları seriyi beşinci maça taşımak istediklerini söyledi.

İtalyan başantrenör, bu akşam 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabakayla ilgili lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"SERİYİ BEŞİNCİ MAÇA TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Taraftar desteğine vurgu yapan Banchi, şu ifadeleri kullandı:

Böyle serileri oynarken maçtan maça oyununuzu yenilemeniz gerekir. Dün oynadığımız maç çok zorlu ve oyun olarak çok yakın geçti. Şimdi oyunun yönünü yeniden kendimize doğru çevirmek istiyoruz. Bu seviyede böyle rakiplerle basketbol oynarken bazı detayları ayarlamanız veya düzeltmeniz gerekir, her detay çok önemli olabilir. Taraftarlarımızın da desteğiyle çok iyi bir performans sergileyerek maçı kazanmak ve seriyi beşinci maça taşımak istiyoruz.

"SERİYİ YENİDEN EŞİTLEMELİYİZ"

Milli forvet oyuncusu Ercan Osmani ise karşılaşmayla ilgili şu şekilde konuştu: