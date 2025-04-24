Manisa Basket, Jon Elmore'u transfer etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, ABD'li oyun kurucu Jon Elmore'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manisa temsilcisi 1.91'lik oyun kurucuyla sözleşme imzaladı.

"BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON GEÇİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu anlaşmanın kulübümüz ve Jon Elmore için hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun takımımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.