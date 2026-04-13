İstanbul Gençlik, Altekma'ya set vermedi

İstanbul Gençlik, Altekma'ya set vermedi
Efeler Ligi play-off serisi 5-8 etabı ilk maçında İstanbul Gençlik, sahasında Altekma'yı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Efeler Ligi play-off serisi 5-8 etabı ilk maçında İstanbul Gençlik ile Altekma karşı karşıya geldi.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım İstanbul Gençlik oldu.

86 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sadettin Kıral

İstanbul Gençlik: Yüksel Bıdak, Padar, Sharifi, Yiğit Kaplan, Caner Çiçekoğlu, Palonsky (Abdulsamet Yalçın)

Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Erhan Hamarat, Ewert, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı)

Setler: 25-20, 25-20, 25-23

Süre: 86 dakika (25, 29, 32)

