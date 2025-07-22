Melikgazi Kayseri Basketbol, Doğa Adıcan ile yeniden anlaştı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Yeni sezon öncesi iç ve dış transferde bir çok isimle görüşmelerini sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol, geride kalan sezon takımda forma giyen Doğa Adıcan ile yeniden anlaşmaya vardı.

"OYUNCUMUZA BAŞARILAR DİLERİZ"

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan paylaşımda, şöyle denildi: