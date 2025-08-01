Melikgazi Kayseri Basketbol kadrosunu Alice Kunek ile güçlendirdi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, transferlerine devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar; dış transferde 1991 doğumlu tecrübeli oyuncu Alice Kunek’i transfer etti.
Son olarak Polonya ekibi Arka Gdynia forması giyen başarılı oyuncu; 2025-2026 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.
1,87 boyundaki İrlanda asıllı Avusturyalı oyuncu Alice Kunek, bu ay içerisinde Kayseri’ye gelecek.
"GÜÇLÜ SEZON İÇİN BOL ŞANS"
Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
Mücadeleye yeni bir güç katılıyor, önümüzdeki güçlü sezon için bol şans.