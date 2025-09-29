Abone ol: Google News

Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasının son maçında Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 75-65 yendi.

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 21:16
Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasının son maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 75-65'lik skorla ev sahibi takım Merkezefendi Belediyesi Basket oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak,

Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 19, Smith 5, Roko Badizm 5, Hawkins 9, Mahir Ağva 14, Emre Tanışan 3, Ömer Can İlyasoğlu 1, Cazalon, 15, Roberts 4, Erbey Kemal Paltacı

Bursaspor Basketbol: Childress 11, Berk Can Akın 9, King 23, Konontsuk 7, Nnoko 8, Göksenin Köksal, Bora Satır, DeLaurier 2, Crawford 3, Yesukan Onar 2,

1. Periyot: 19-18

Devre: 42-35

3. Periyot: 52-49

Beş faulle çıkanlar: 38.97 Hawkins (Merkezefendi Belediyesi Basket), 39.63 Childress (Bursaspor Basketbol)

