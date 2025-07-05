Mersin Spor, başantrenör Can Sevim ile sözleşme yeniledi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, başantrenör Can Sevim ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 sezon planlamaları kapsamında Can Sevim ile sözleşme yenilendiği bildirildi.

"AYNI HEDEFE YÜRÜMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Can Sevim'e başarı dileğinde bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Görev süresi boyunca takımımıza kazandırdığı disiplin, mücadele ruhu ve gelişim odaklı yaklaşımıyla kayda değer yükselişimizin mimarı olan Sevim ile yeni sezonda da aynı hedefe yürümekten mutluluk duyuyoruz.