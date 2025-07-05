Mersin Spor, başantrenör Can Sevim ile sözleşme yeniledi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, başantrenör Can Sevim ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 sezon planlamaları kapsamında Can Sevim ile sözleşme yenilendiği bildirildi.
"AYNI HEDEFE YÜRÜMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ"
Can Sevim'e başarı dileğinde bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Görev süresi boyunca takımımıza kazandırdığı disiplin, mücadele ruhu ve gelişim odaklı yaklaşımıyla kayda değer yükselişimizin mimarı olan Sevim ile yeni sezonda da aynı hedefe yürümekten mutluluk duyuyoruz.
Açıklamada, anlaşmanın camiaya ve taraftarlara hayırlı olması temenni edildi.