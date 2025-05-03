Mersin Spor, Bursaspor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta mücadelesinde Mersin Spor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 89-82'lik skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Mersin Spor: Cobbs 16, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14, Olaseni 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan
Bursaspor: Julius 9, Michineau 21, Grantham 7, Mutaf 12, Vladimir 7, Brown 11, Ömer Utku Al, Sharma 7, Berkay Candan 8
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