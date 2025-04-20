Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Mersin Spor ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 78-73'lük skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Mersin Spor: Cobbs 12, Efianayi 12, Emre Tanışan, Cruz 16, Magnay 3, Olaseni 15, Pineiro 6, Kartal Özmızrak 12, Canberk Kuş 2
Semt77 Yalovaspor: McConico 11, Johnson 4, Yiğit Onan 8, Nichols 11, Sherfield 11, Griffin 8, Kadir Bayram 2, Krampelj 8, Peterka 7, Ege Özçelik 3
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