Mersin Spor'a yenilen Darüşşafaka küme düştü

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Mersin Spor ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 105-89'luk skorla ev sahibi takım Mersin Spor oldu.

DARÜŞŞAFAKA, KÜME DÜŞTÜ

Darüşşafaka, bu sonuçla Semt77 Yalovaspor'dan sonra lige veda eden ikinci takım oldu.

Mersin ekibi ise 10 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de normal sezonu play-off potasında tamamladı.

SKOR DAĞILIMI

Mersin Spor: Cobbs 16, Cruz 27, Magnay 5, Canberk Kuş 6, Manek 17, Olaseni 5, Efienayi 15, Pineiro 9, Kartal Özmızrak 5, Emre Tanışan, Tevfik Akdamar, Deniz Kılıçlı

Darüşşafaka: Tarık Sezgün 5, Appleby 18, Moore 23, Tinkle 19, Brajkovic 2, Tolga Kay, Sibande 14, Enes Berkay Taşkıran, Pecarski 6, Ege Demir 2, Ege Akçay