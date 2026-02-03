NBA All-Star'a seçilmeyen Alperen Şengün'den 39 sayılık performans

NBA'de All-Star heyecanı yaşanırken Houston Rockets'ın genç pivotu Alperen Şengün'ün All-Star kadrosuna seçilmemesi, büyük bir sürpriz oldu.

Özellikle geçen yıl gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve takımının önemli oyuncularından biri haline gelen Şengün'ün, bu yılki All-Star maçında yer almaması birçok basketbolseveri şaşırttı.

Ancak Alperen Şengün, bu hayal kırıklığını sahaya yansıtmak yerine Indiana Pacers karşısında adeta şov yaptı.

"BENİ DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İTECEK"

NBA'de Indiana Pacers'ı 118-114 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli basketbolcu, "Benim hedefim, geçen yıldan sonra her yıl All-Star olmaktı. Seçilememek benim için hayal kırıklığıydı. Ligde çok fazla yetenek var ve hala gencim. Eninde sonunda bunu başaracağım. Bu durum beni sadece daha çok çalışmaya itecek." diye konuştu.

"MUTLAKA YAPACAĞIM"

Bu durumlarda her zaman iyi yönde motive olduğunu vurgulayan Alperen, "Hala gerçekleştirmem gereken hedeflerim var. Sadece daha çok çalışmam lazım. Yaptığım işte disiplinli olmalıyım. Umarım NBA'de uzun yıllar oynarım ve All-Star seçimleri olur. Mutlaka yapacağım." dedi.

39 SAYI ATTI, 16 RİBAUNTLA OYNADI...

Pacers karşısında 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle takımına liderlik eden Alperen, performansıyla ilgili soruya, "Aslında mesele sadece All-Star olmak değil, kendimi kanıtlamam gerekiyor. Dediğim gibi, geçen ayı pek iyi geçirmedim ama artık yeni bir aydayız. Agresif olmalıyım. Kim olduğumu ve her maçı nasıl domine edebileceğimi hatırlamam gerekiyor. Kendime güvenmeli, sahaya çıkıp işi bitirmeliyim. Ben buyum ve her maç yapacağım şey de bu." cevabını verdi.