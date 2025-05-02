NBA Avrupa Direktörü'nden açıklama: Ali Koç ile görüştük

AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Avrupa ve Orta Doğu Direktörü George Aivazoglou, Türkiye'nin basketbol ve sporla nefes alıp yaşayan fantastik bir ülke olduğunu belirterek Avrupa'da yeni lig kurmaya hazırlanan NBA'in, Türk kulüpleriyle ilgilendiğini söyledi.

Aivazoglou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NBA Avrupa Ligi projesinin amacı, detayları ve Avrupa basketboluna getireceği yeni soluk ile ligde yer alabilecek ülke ve takımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

"FANTASTİK BİR ÜLKE"

Türkiye'de inanılmaz tarihe ve tutkulu taraftarlara sahip büyük kulüpler olduğunu vurgulayan Aivazoglou, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, basketbol ve sporla nefes alıp yaşayan fantastik bir ülke. Bir Yunan olarak hislerinizi iyi biliyorum. Çünkü benzer yanlarımız çok fazla. Fenerbahçe harika bir kulüp. Dörtlü Final'e kaldıkları için onları kutluyorum. Galatasaray da fevkalade bir kulüp. Anadolu Efes ve Beşiktaş gibi harika kulüpler de var. Sadece İstanbul'dakiler değil, hepsi harika kulüpler. Avrupa'daki yeni lig projesi için Türkiye ile bir pazar olarak çok ilgileniyoruz. İstanbul ile şehir olarak çok ilgileniyoruz. Bu vizyonu nasıl hayata geçireceğimize dair düşünceleri olan herkesin görüşlerini duymaktan mutluluk duyarız.

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLSA BİLE KATILAMIYOR"

Lig sisteminde başarıyı ödüllendirmeyi amaçladıklarını aktaran Aivazoglou, şu yorumu yaptı:

Galatasaray'ı örnek gösterelim. Galatasaray, Türkiye basketbol liginde şampiyon olsa bile Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasına katılamıyor. Bu futbolda yaşanmıyor. Futbolda Türkiye ligini kazanan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ediyor. Bunu düzeltmek istiyoruz. Temel problemlerden biri bu.

"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜK"

Avrupa Ligi'nin İstanbul'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında bazı kulüplerle görüşme şansı yakaladığını kaydeden Aivazoglou, bu kapsamda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile de görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

NBA'in projesinin Avrupa basketbolu için tehdit olduğu yönündeki söylemleri kabul etmediğini vurgulayan Aivazoglou, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bence bu, Avrupa basketbol topluluğundaki herkes için daha iyi bir Avrupa basketbolu yolunda çok güçlü ve olumlu bir adım. Avrupa Ligi Yönetim Kurulu üyeleriyle çok sık görüşmeye devam ediyoruz. Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katılma davetini kabul ettim. Tüm kulüpler ve bazı takım sahipleriyle görüşmek için harika bir fırsattı. Orada bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Gerçekten iyi sorular sordu ve katkıda bulunacak iyi noktalara değindi. Genel hissiyatın çok olumlu yönde olduğunu söyleyebilirim. Bu projenin ortağı olmak ve bu vizyonu nasıl hayata geçireceğimize dair katkıda bulunmak isteyen, ekosistemdeki herkesle iş birliği yapmaya çok açık olduğumuzu yineledim. Bu ligin nasıl hayata geçirileceği konusunda düşünce şeklimiz, Avrupa standartlarına göre çok otantik bir şekilde olacağı yönünde. Bu, oyunun geleneğine, taraftarların tutkusuna ve oyunun Avrupa'da oynanış biçimine saygı gösterecek şekilde hayata geçirilecek. Bunun Avrupa dışında ve ABD'de oynanış biçiminden açıkça farklı olduğunun farkındayız. Yeni lig projesi, Avrupa standartlarında çok özgün ve doğal bir şekilde gerçekleştirilecek.

"YENİDEN DİZAYN ETMEK İSTİYORUZ"

George Aivazoglou, Avrupa basketbolunda değer boşluğu olduğunu ve bunun iki nedenden kaynaklandığını belirtti.

Basketbolda futboldaki gibi net ve tekil bir piramit yapısının olmamasını, ilk sebep olarak nitelendiren Aivazoglou, şu şekilde konuştu:

Avrupa'da taraftarlar ve takımlar bir kafa karışıklığı yaşıyor. Taraftarlar, 'Takımım yerel ligde şampiyon oldu ama neden Avrupa'nın en üst düzey uluslararası liginde mücadele edemiyor? Futbolda bu şekilde değil. Bu neden yaşanıyor?' sorularını soruyor. Avrupa basketbolundaki bu piramidi düzeltip taraftarlar, takımlar, oyuncular, partnerler ve medya için daha şeffaf hale getirerek yeniden dizayn etmek istiyoruz.

"ÖNÜMÜZDE 3 YOL VAR"

Aivazoglou, Avrupa basketbolundaki değer boşluğunun ikinci nedenini, Batı Avrupa'nın medya ve sponsorluk anlamında güçlü, büyük pazara sahip şehirlerinin beklenen düzeyde temsil edilememesi olarak gösterdi.

Batı Avrupa'nın büyük şehir ve pazarlarıyla ilgilendiklerini dile getiren Aivazoglou, şu şekilde konuştu:

İspanya'da Madrid, Barselona, İngiltere'de Londra ve Manchester, Fransa'da Paris ve Lyon, İtalya'da Milano ve Roma, Almanya'da Münih, Frankfurt ve Berlin gibi çok şehir söyleyebilirim. Bu şehirlerle ilgileniyoruz. Ligimize katılmak isteyecek şehir ve takımlar için önümüzde 3 yol var. Birincisi, ligimize gönüllü olarak katılmayı isteyecek kulüpler. İkincisi, basketbol takımı bulunmayan ancak kurmak isteyen mevcut futbol kulüpleri. Üçüncü olarak da tamamen yeni kurulacak kulüpler. Tüm bu seçenekleri değerlendireceğiz. Bu konuda araştırmalarımıza henüz yeni başladık.

"ORTA DOĞU'DAN BİR KULÜP LİGDE YER ALMAYACAK"

Aivazoglou, Orta Doğu ülkelerinden bir takımın NBA'in kuracağı lige dahil edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, şu cevabı verdi:

Bu konuda çok netiz. Ligimizin coğrafi anlamda bir Avrupa Ligi olmasını istiyoruz. Bu yüzden Orta Doğu'dan bir kulüp ligde yer almayacak.

"NBA AVRUPA LİGİ'NDEKİ KULÜPLER, AVRUPA ÜLKELERİNDEN OLACAK"

NBA'in Orta Doğu'da varlık gösterme konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu da hatırlatan Aivazoglou, şu değerlendirmede bulundu:

Harika partnerlere sahip olduğumuz bu bölgede uzun yıllar boyunca hazırlık maçları ve programlar düzenledik. Üç yıl önce de Abu Dabi'de NBA sezon öncesi karşılaşmaları oynanmaya başladı. Fevkalade bir şehir. Bölgedeki varlığımız sayesinde son üç yılda basketbola ilginin yüzde 500 arttığını biliyorum. Çabalarımızı artırarak buradaki varlığımızı sürdüreceğiz. Ancak şu konuda çok netim. NBA Avrupa Ligi'ndeki kulüpler, Avrupa ülkelerinden olacak.

"16 TAKIMLA BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

NBA'in kuracağı yeni lig hakkında detaylara değinen Aivazoglou, şu yorumu yaptı:

16 takımla başlamayı hedefliyoruz ve bu takımların büyük çoğunluğunun kalıcı olmasını istiyoruz. Kontenjanlar hem Batı hem de Doğu veya Güneydoğu Avrupa'ya dağıtılacak. Bu takımların bir kısmının da ekosistemden gelmesini istiyoruz. Bunlar her yıl farklı takımlar olabilir ve ligimizde yarışma hakkı kazanabilirler. Bence bu, bugünkü Avrupa basketbolu yapısına temel bir değişim sunuyor. Çok şeffaf ve anlaması kolay, aynı zamanda adil, başarıyı ödüllendiren ve liyakate dayalı tekil ve daha net bir piramide doğru bir adım olarak değerlendirebiliriz.

"BİZLERE FARKLI ŞEYLER SUNUYORLAR"

Projenin ilk aşamasında pazar ve şehir konularına odaklandıklarının altını çizen Aivazoglou, şu şekilde konuştu:

Batı Avrupa'daki ülke ve şehirler arasında bir denge kurmak istiyoruz. Birçoğunda zengin basketbol tarihi ve geleneği var ve ticari potansiyelleri de çok belirgin. Bunu Doğu Avrupa ve Güneydoğu Avrupa'daki ülkeler ve şehirlerle birleştirmeyi amaçlıyoruz. Yunanistan ve Sırbistan gibi, İngiltere, Fransa veya Almanya'dan daha küçük ülke ve pazarlar var ancak bunu çılgınca basketbol tutkuları, büyük taraftar kitleleri ve oyuna karşı muazzam sevgileriyle telafi ediyorlar. Projeye kıtanın her iki bölümünü de dahil etmek istiyoruz çünkü bizlere farklı şeyler sunuyorlar.

"AMACIMIZ DAHA İYİ HİZMET SUNMAK"

Basketbolun Avrupa'da oluşturduğu ivmenin benzeri görülmemiş bir seviyede olduğunu belirten Aivazoglou, şu yorumu yaptı:

Amacımız Avrupalı basketbolseverlere daha iyi bir hizmet sunmak. Herkes, Paris'teki olimpiyatlarda basketbola dair ne kadar heyecan yaşadığını, ABD, Fransa, Sırbistan ve Almanya'nın ne kadar sert bir şekilde rekabet ettiğini gördü. NBA'de bugün oyuncuların yüzde 15'i Avrupa'dan geliyor. En değerli oyuncu (MVP) ödülünü de son 6 senede 5 kez Avrupalı basketbolcular kazandı.

"BİRÇOK HARİKA BİLEŞENE SAHİPSİNİZ"

Avrupa basketbolu ekosistemindeki herkesle vizyonları doğrultusunda iş birliği yapmaya açık olduklarını kaydeden Aivazoglou, sözlerini şöyle tamamladı: