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AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında 2 maç yapıldı.

Batı Konferansı ikincisi Houston Rockets, konuk ettiği konferans yedincisi Golden State Warriors'ı 131-116 yendi.

Rockets, ilk tur 5. maçında rakibini mağlup etmesine rağmen seride 3-2 geride bulunuyor.

Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, mücadeleyi 19 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 2 blok ve 2 top çalmayla tamamladı ve triple-doubleın kıyısından döndü.

Rockets'ta Fred VanVleet 26, Amen Thompson 25, Dillon Brooks ise 24 sayı kaydetti.

SAHA KARIŞTI

Mücadelenin bitimine 4.14 dakika kala Rockets'ın 13 sayı önde olduğu anlarda saha içinde gerginlik yaşandı. Houston'da Dillon Brooks'un aldığı ribaunt sonrası Warriors'ta Pat Spencer'ın sert bir hareketi oldu.

Hakemler Rockets lehine faul çalarken Alperen Şengün, Spencer'ın yolunu keserek omuz attı. Bu müdahale sonrasında gerginlik tavan yaparken Spencer'ın Alperen'i kafayla ittirdiği görüldü.

Warriors'ta Trayce Jackson-Davis de Alperen'i düşürmeye yönelik itmesi saha içini karıştırdı. Hakemler araya girerken Alperen'i Houston'daki asistan koçlar engelledi.

OYUNDAN İHRAÇ EDİLDİ

Tartışma sonrasında oyun dururken hakemler pozisyonu inceledi. Jackson-Davis ve Alperen Şengün teknik faul aldı.

Spencer'ın Alperen'e attığı kafa, "kural dışı kafa atışı" olarak değerlendirildi ve oyundan ihraç edildi.

TIMBERWOLVES, KONFERANS YARI FİNALİNE YÜKSELDİ

Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers'ı 103-96 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi.

Batı Konferansı'nı 6. sırada bitiren Timberwolves, serinin 5. maçında konferans 3'üncüsü Lakers'ı 7 sayı farkla yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Timberwolves'ta Rudy Gobert, 27 sayı ve 24 ribaunt, Julius Randle de 23 sayı ile galibiyetin mimarları oldu.

Luka Doncic'in 28 sayı attığı Lakers'ta Rui Hachimura 23 sayı, LeBron James ise 22 sayı üretti.