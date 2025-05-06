NBA'de sezonun başantrenörü ödülünün sahibi Kenny Atkinson oldu

AA & Ensonhaber
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-25 normal sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü, Cleveland Cavaliers'ı çalıştıran Kenny Atkinson kazandı.
NBA'in açıklamasına göre Atkinson, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun katıldığı oylamada birinci sırayı alarak yılın başantrenörü ödülünün sahibi oldu.
İLK KEZ KAZANDI
Atkinson, Boston Celtics'in efsane başantrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle, kariyerinde ilk kez layık görüldü.
Oylamada Detroit Pistons'ı çalıştıran JB Bickerstaff ikinci, Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka ise üçüncü sırada yer aldı.
ZİRVEDE BİTİRDİ
Cavaliers, Atkinson yönetiminde normal sezonu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın zirvesinde tamamladı.
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