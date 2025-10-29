Nick Calathes, Partizan'a imza attı

- Nick Calathes, EuroLeague takımlarından Partizan'a transfer oldu.
- Daha önce Fenerbahçe, Monaco ve Panathinaikos'ta oynayan tecrübeli oyun kurucu, yeni takımında Partizan'ın gücüne güç katacak.
- Calathes, Yunan ve ABD vatandaşı olup, Fenerbahçe'de Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
EuroLeague ekiplerinden Partizan, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 36 yaşındaki ABD asıllı Yunan oyun kurucu Nick Calathes'i kadrosuna kattı.
Sırp kulübünden yapılan açıklamada, "Daha önce Monaco, Panathinaikos ve Fenerbahçe'nin de formasını giyen Nick Calathes, Partizan'ın yeni transferi oldu." denildi.
"PARTIZAN İLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ"
EuroLeague'den yapılan paylaşımda ise "Gerçek bir Avrupa Ligi efsanesi olan Nick Calathes, Sırp ekibi Partizan ile güçlerini birleştirdi." ifadesi kullanıldı.
FENERBAHÇE'DE KAZANDIĞI BAŞARILAR"
Calathes, Fenerbahçe'de 2022 ile 2024 yılları arasında forma giyerken birer kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
SON TAKIMI MONACO
Deneyimli basketbolcu, son olarak EuroLeague'de mücadele eden Fransa ekibi Monaco'da forma giyiyordu.
ABD'nin Florida eyaletinde dünyaya gelen Calathes'in hem Yunanistan hem de ABD vatandaşlığı bulunuyor.
Panathinaikos formasını 2009 ile 2012 yılları arasında giyen Calathes, burada Zeljko Obradovic'in yönetiminde EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.