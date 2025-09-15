Osman Aşkın Bak: Burada olmadı ama diğer turnuvalarda olacağına inanıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı (EuroBasket 2025) ikinci tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başka turnuvalarda şampiyon olacağına inandığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bak, şunları dedi:

12 Dev Adam efsanesini ayağa kaldıran sporcularımızı, hocamızı, federasyon başkanını ve ekibini tebrik ediyorum. Ülkemizi gururlandırdılar. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda iyi işler yaptılar, finale kadar geldiler. Finalde iyi oynadılar ama ikincilikle dönüyoruz. Bu da önemli bir başarı. Türk basketbolunun gelecekte iyi işler yapacağına inanıyorum.

"HEPSİYLE GURUR DUYUYORUZ"

Basketbol Gelişim Merkezi'nden yeni "dev adamların" çıkacağını ifade eden Bak, şu şekilde konuştu:

Türk sporuna büyük yatırımlar yapan sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Avrupa'nın ve dünyanın en önemli basketbol merkezlerinden birini basketbol camiamıza kazandırdı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde yeni 12 dev adamlar çıkacak, önümüzdeki turnuvalarda da iyi işler yapacaklarına inanıyorum. İlk günden itibaren 'Madalya alacağız' diyen Ergin Ataman'a sporcularımıza, federasyon başkanına, yöneticilerine, dualarıyla arkamızda duran milletimize teşekkür ediyoruz. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Burada olmadı ama diğer turnuvalarda olacağına inanıyoruz. Türk basketbolu büyük hedeflere yürüyor. Bundan da gurur duyuyoruz. Şampiyonluk önemli bir sonuç, bu takım onun için savaşmaya devam edecek. Milletimizi gururlandırdıkları için hepsiyle gurur duyuyoruz.

"EN İYİSİNİ SAHAYA KOYACAKTIR"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Önümüzdeki yıllarda da bu takım altın madalya için elinden gelenin en iyisini sahaya koyacaktır.

"ALTIN MADALYAYI KIL PAYI KAÇIRDIK"

Milli takımın milyonları gururlandırdığını dile getiren Türkoğlu, şunları kaydetti: