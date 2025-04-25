Panathinaikos'u deviren Anadolu Efes seriyi eşitledi

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EuroLeague play-off serisi ikinci maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunanistan'da Panathinaikos deplasmanına çıktı.

Rakibini 79-76'luk skorla mağlup eden Anadolu Efes, bu sonucun ardından seride durumu 1-1'e getirerek ev sahibi avantajını eline geçirdi.

Shane Larkin, son saniyelerde attığı sayılarla Anadolu Efes'e galibiyeti getirdi ve 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Play-off eşleşmesinin üçüncü karşılaşması 30 Nisan Çarşamba akşamı Anadolu Efes'in ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.

PANATHINAIKOS: 76 - ANADOLU EFES: 79

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Panathinaikos: Cedi Osman 16, Grant 11, Nunn 14, Hernangomez 4, Ömer Yurtseven 10, Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 9, Mitoglou 5, Gabriel

Anadolu Efes: Larkin 20, Bryant 5, Dozier 14, Poirier 16, Ercan Osmani 2, Oturu 11, Willis 2, Smits 3, Thompson 6, Erkan Yılmaz, Nwora

1. Periyot: 29-17

Devre: 42-36

3. Periyot: 60-50