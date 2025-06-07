Panathinaikos'un başantrenörü Ataman'a 5 bin euro para cezası

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Yunanistan Spor Mahkemesi tarafından açıklanan kararda, 1 Haziran'da Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanan final serisinin ikinci maçında Giannakopulos'un eylemlerinin "sporun itibarını zedeleyici nitelikte" olduğu ve daha önceki benzer davranışları nedeniyle cezanın artırıldığı belirtildi.

ERGİN ATAMAN’A KINAMA VE PARA CEZASI VERİLDİ

Aynı maçta yaşanan olaylar nedeniyle Panathinaikos Kulübüne de Giannakopulos'un eylemleri dolayısıyla 44 bin euro para cezası kesildi.

Öte yandan, Panathinaikos oyuncularından Kostas Slukas’a hakeme yönelik uygunsuz davranışı nedeniyle 1.100 euro para cezası uygulanırken, başantrenör Ergin Ataman'a da kınama ve 5 bin euro ceza verildi.

Oyuncular Mathias Lessort ve Ioannis Papapetru ise hakem ve seyircilere yönelik davranışları nedeniyle haklarında açılan disiplin soruşturmasında aklandı.