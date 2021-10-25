PAOK - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PAOK - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, PAOK deplasmanına gidecek. Peki, PAOK - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Spor Kulübü, Avrupa'da çizdiği başarılı grafik ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Futbolun dışında basketbolda da iyi bir grafik çizen sarı-kırmızlılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda çıktığı iki karşılaşmayı kazandı.

Grubunda lider olan Galatasaray, serinin üçüncü maçında PAOK ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Bu maçı izlemek isteyen basketbolseverler ve taraftarlar ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Basketbolseverler, "PAOK - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, PAOK - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

PAOK - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PAOK - Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı 25 Ekim 2021 Pazartesi yani bugün oynanacak.

Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka PAOK Spor Arena Stadyumu'nda oynanacak.

PAOK - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

PAOK - Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.