Potanın Genç Perileri, Avrupa'da 3'te 3 yaparak son 16'da

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki son maçında İsveç’i 75-67 mağlup ederek grup lideri oldu.

Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen turnuvada Ay-yıldızlılar, İsveç karşısında ilk çeyreği 18-18 eşitlikle tamamlarken, devreye 43-31 önde girdi. Üçüncü periyodu da 57-47 önde geçen milliler, karşılaşmayı 75-67 kazanarak gruptaki üçüncü galibiyetini aldı.

Millilerde Ceren Akpınar 17 sayı, Işık Su Güven 11 sayı ve 5 ribaunt, Elif İstanbulluoğlu 10 sayı ve 8 ribaunt, Eslem Güler ise 10 sayıyla öne çıkan isimler oldu. İsveç'te Tilda Trygger’in 16 sayı ve 15 ribauntluk çabası mağlubiyeti engelleyemedi.

TÜRKİYE, 3'TE 3 YAPARAK SON 16'DA

Letonya ve İzlanda galibiyetlerinin ardından İsveç’i de geçen Türkiye, 3’te 3 yaparak son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi. Ay-yıldızlılar, D Grubu sonuncusuyla çeyrek final bileti için karşılaşacak.