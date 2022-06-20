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    Real Madrid basketbol liginde 36. kez şampiyon

    İspanya 1. Basketbol Ligi'nde, final serisinde Barcelona'ya 3-1 üstünlük kuran Real Madrid, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
    • 20.06.2022 - 07:14
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    Real Madrid basketbol liginde 36. kez şampiyon

    Real Madrid, Barcelona ile evinde oynadığı final serisinin dördüncü maçını 81-74 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

    ACB tarihinde 36. şampiyonluğuna kavuşan Real Madrid'de 2,20 metre uzunluğundaki 30 yaşındaki pivot Walter Tavares, 25 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

    En skorer Tavares

    Tavares, maçın en skorer oyuncusu olmanın yanı sıra en iyi oyuncu seçildi.

    2 yıl sonra yeniden şampiyon oldular

    AA'nın haberine göre; Son şampiyon Barcelona'ya üstünlük kuran Real Madrid, iki yıl aradan sonra lig kupasını kazandı.

    Kalp krizi geöiren Laso, ekibinin başında yer almadı

    Diğer yandan, 5 Haziran'da evinde kalp krizi geçiren ve iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, takımının bu haftaki antrenmanlarına katılsa da final serisinde ekibinin başında yer almadı.

    Karşılaşmayı yedek kulübesinin arkasından izleyen Laso, maç sonunda teknik heyet ve oyuncularla birlikte büyük sevinç yaşadı.

    Real Madrid basketbol liginde 36. kez şampiyon #1


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