Sarunas Jasikevicius, Barcelona ile anlaştı

Barcelona Kulübü, adı Fenerbahçe ile anılan Sarunas Jasikevicius'un basketbol takımının başına getirildiğini duyurdu.

Barcelona Erkek Basketbol Takımı'nın yeni koçu belli oldu.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Jasikevicius ile 3 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Jasikevicius, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımını çalıştırmıştı.

Katalan kulübü, basketbolcu olduğu dönemde 2000-2003 ve 2012-2013 sezonlarında Barcelona formasını giyen Jasikevicius ile anlaşılmasını "Evine hoşgeldin." diye duyurdu.

İspanya basketbol liginde bu sezon finalde Baskonia'ya 69-67 yenilerek şampiyonluğu kaçıran Barcelona'da başantrenör Svetislav Pesic, dün görevden alınmıştı.