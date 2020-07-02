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    Sarunas Jasikevicius, Barcelona ile anlaştı

    Barcelona Kulübü, adı Fenerbahçe ile anılan Sarunas Jasikevicius'un basketbol takımının başına getirildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 16:02
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    Sarunas Jasikevicius, Barcelona ile anlaştı #1

    Barcelona Erkek Basketbol Takımı'nın yeni koçu belli oldu.

    SÖZLEŞME 3 YILLIK

    Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Jasikevicius ile 3 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Jasikevicius, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımını çalıştırmıştı.

    Katalan kulübü, basketbolcu olduğu dönemde 2000-2003 ve 2012-2013 sezonlarında Barcelona formasını giyen Jasikevicius ile anlaşılmasını "Evine hoşgeldin." diye duyurdu.

    İspanya basketbol liginde bu sezon finalde Baskonia'ya 69-67 yenilerek şampiyonluğu kaçıran Barcelona'da başantrenör Svetislav Pesic, dün görevden alınmıştı.

    Sarunas Jasikevicius, Barcelona ile anlaştı #2

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