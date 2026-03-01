Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bölgede yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı.

Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgiye göre, tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Jasikevicius, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri sonrasında bölgeden ayrılamadı.

FENERBAHÇE TEMAS HALİNDE

Fenerbahçe Kulübü'nün başantrenör Jasikevicius'u Dubai'den çıkarmak için Dışişleri Bakanlığı'yla temas halinde olduğu ve sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.