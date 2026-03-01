İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ü vurduk

ABD-İran hattında yeni gelişme...

İran, ABD ve İsrail'in Ayetullah Ali Hamaney'in ölümününe neden olan saldırılarına yönelik misilleme saldırılarında devam ediyor.

Bu kapsamda dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.

ABD'NİN UÇAK GEMİSİ HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün hedef alındığı duyuruldu.

Saldırıda 4 adet balistik füze kullanıldığı belirtildi.

Ancak İran'ın açıklamasına yanıt veren ABD, kendilerinin İran gemisini vurup batırdığını duyurdu.

ORTA DOĞU'YA KONUŞLANDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada (CENTCOM), "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taaruz Grubu, bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla şu anda Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda" denilmişti.

BÖLGEYE DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ YIĞINAK

Washington yönetimi, uçak gemileri ve F-22 Raptor filolarıyla Orta Doğu’daki askeri varlığını önemli ölçüde artırmıştı.

Tahran’a yönelik "maksimum baskı" politikasının sahaya yansıdığı belirtilen sevkiyatın, 2003 Irak işgalinden bu yana en büyük askeri hareketlilik olduğu ifade edilmişti.