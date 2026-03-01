İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Olağanüstü gemi yoğunluğu oluştu

Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ekonomik etkileri gündemde...

İsrail ile ABD ortak koordinasyonu ile İran'a yönelik kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırılarda birçok İranlı üst düzey yetkili hayatını kaybederken bunlardan en önemlisi İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran bu saldırılara misilleme yaparken bununla beraber belki de en önemli kozunu sahaya sürdü.

ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı kapatıldı.

OLAĞANÜSTÜ BİR GEMİ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kararın ardından yayınlanan Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiği haritasında oluşan yoğunluk gözler önüne serildi.

Haritada çok sayıda kargo gemisinin boğazda sıkıştığı görüldü.

GÜNLÜK 20 MİLYON VARİLLİK SEVKİYAT DURMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Arap Yarımadası ile İran arasında yer alan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin ana arterlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol türevi bu geçiş noktasından dünya pazarlarına ulaşırken bu hacim, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.

PETROL FİYATLARININ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENMESİ BEKLENİYOR

Gerilim öncesi yapılan analizlerde, sınırlı bir askeri çatışmanın varil fiyatına yaklaşık 10 dolarlık bir artış getirebileceği öngörülüyordu.

Enerji danışmanlık şirketleri, Brent petrolün kısa vadede 90 dolar seviyesine yaklaşabileceğini değerlendirirken Hürmüz’de uzun süreli ve ciddi bir kesinti yaşanması halinde ise fiyatların 100 doların üzerine çıkması ihtimali konuşuluyor.

Bu durum, özellikle enflasyonla mücadele eden gelişmiş ekonomiler için yeni bir baskı dalgası anlamına gelebilir.

KÜRESEL TAŞIMACILIĞIN LOKOMOTİFİ GEÇİŞLERİ ASKIYA ALDIĞINI DUYURDU

Merkezi Danimarka’da bulunan dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı ve lojistik şirketlerinden biri olan Maersk, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan tüm gemi geçişlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını duyurdu.

Maersk, küresel konteyner taşımacılığı kapasitesinin yaklaşık yüzde 14-15'ini kontrol ediyor

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Umman ile İran arasında yer alan Hürmüz Boğazı’nın en dar noktası yaklaşık 33 kilometre genişliğinde.

Ancak tankerlerin kullandığı güvenli geçiş koridorları üçer kilometreyle sınırlı.

Bu durum, bölgeyi küresel enerji ticaretinin en hassas 'chokepoint'lerinden biri haline getiriyor.

Başta Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olmak üzere OPEC üyesi ülkelerin Asya pazarına yaptığı ihracatın büyük bölümü bu hat üzerinden ilerliyor.