İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İsrail ve ABD Cumartesi günü İran'a yönelik koordineli ve kapsamlı bir operasyon başlattı.

Başta başkent Tahran olmak üzere pek çok bölgeye saldırılar gerçekleştirilirken, İran'dan da karşılık gecikmedi.

Saldırılar, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney ve İran'ın üst düzey askeri ve siyasi isimlerini hedef aldı.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

İsrail medyası ve çeşitli uluslararası kaynaklar, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Ahmedinejad'ın Tahran'ın Narmak bölgesindeki konutunun hedef alındığını ve saldırıda öldürüldüğü duyuruldu.

Söz konusu iddia, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konuya ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

AHMEDİNEJAD İSRAİL'E YÖNELİK AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

28 Ekim 1956'da İran'ın Aradan kentinde doğan Ahmedinejad, 2005-2013 yılları arasında İran İslam Cumhuriyeti'nin altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Mühendislik eğitimi alan Ahmedinejad, Tahran Belediye Başkanı olarak da görev yapmış, dini görüşleri ve nükleer program konusundaki tavizsiz tutumuyla tanınmıştı.

Özellikle İsrail'e yönelik sert açıklamaları uluslararası arenada geniş yankı uyandırmış ve tartışma konusu olmuştu.

REJİM İÇİNDEKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARIYLA KONUŞULMUŞTU

Görev süresi boyunca Batı ile ilişkilerin gerginleştiği, nükleer müzakerelerin kilitlendiği bir dönem yaşandı.

2013'te görevi Hasan Ruhani'ye devrettikten sonra siyasi alandan kısmen çekilmiş, ancak zaman zaman açıklamalarıyla gündemde kalmıştı.

Ahmedinejad, rejim içindeki bazı kesimlerle de görüş ayrılıkları yaşamıştı.

İSRAİL MEDYASI 'ÖLDÜ' DEDİ

Gün içinde İran ve uluslararası medya, ölüm haberini doğrulamaya başladı.

İsrail devlet medyası Kanal 12, Ahmedinejad'ın öldüğünü, ancak resmi açıklamanın henüz yapılmadığını bildirdi.

İran resmi makamlarından henüz kapsamlı bir doğrulama gelmezken, saldırılar bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.