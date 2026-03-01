Sosyal medyada yeni akım: İranlılar Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

İran halkının bir kısmı hüzünlü bir kısmı ise sevinçli...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, öldürüldü.

İran Devlet Televizyonu, dini liderin ölümünü doğrularken ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından birçok İranlı sokaklara inerken bunlar arasında ölümü kutlayanlar da yer aldı.

SOSYAL MEDYADA DANS ETTİLER

Öte yandan Hamaney'in ölümü sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Özellikle ülke dışında yaşayan İran vatandaşları, sosyal medyada dans ettikleri videoları paylaşarak yeni bir akım başlattı.

HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜ KUTLADILAR

İranlı bir kadın eşiyle beraber dans ettiği anları "Ben İranlıyım ve bu hayatımın en güzel günü. Diktatör, katil Ali Hamaney öldü." sözleriyle paylaştı.

Bir başka kadın ise İran bayrağı ile dans ettiği videoyu "Cesedinin üzerinde dans edeceğiz, Hamaney" notuyla yayınladı.

ŞARKI SÖYLEYİP, SEVİNÇ NARALARI ATTILAR

Sosyal medyada yer alan bir görüntüde ise seyir halinde olan bir arabanın içinde bulunan 3 kadının arkada çalan şarkı ile kutlama yaptığı görüldü.

Ayrıca sokaklara inen İranlıların arasına karışan bir kadın da sevinç çığlıkları attığı o anları sosyal medyada paylaştı.

ŞAH DESTEKÇİLERİ DE AKIMA KATILDI

Sosyal medyada başlatılan akımdan Şah destekçisi internet fenomenleri de geri kalmadı.

Fenomenler İran'ın dini liderinin öldürülmesini dans ederek kutladı.