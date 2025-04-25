Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Fenerbahçe, EuroLeague play-off serisi 2. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 89-72 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"PARİS'TEKİ ZORLUKLARI DA BİLİYORUZ"

Mücadelenin ilk yarısında atılan 61 sayıyla Euroleague rekorunun kırılması ve 3. maçla ilgili düşüncelerini paylaşan Jasikevicius, şu ifadeleri kullandı:

İnanılmaz tabii ki. Sayıları atınca da güzel oluyor. Herkes 'seri bitti' diyor ama en karakterli takımla oynayacağız. Paris'teki zorlukları da biliyoruz. Bunları çalışıp, sahada göstermeye çalışacağız.

"ÇOK İYİ PERFORMANSTI"

Savunma performansıyla ilgili ise Jasikevicius, şu şekilde konuştu:

Çok iyi performanstı. İkinci yarı onları rahatlatmamak için önemliydi. 3. çeyrekte de bunu uyguladık. Takım oyunu oynayıp, top paylaşımı yapınca.

SAKATLARIN SON DURUMU

Mücadelede sakatlık yaşayan isimlerle ilgili ise Litvanyalı başantrenör, şunları dedi:

Sertaç boynundan darbe aldı umarım ciddi değil. Nicolo Melli de ayaktan darbe aldı.

"ÇOK İYİ PASLAŞTIK, POZİSYONLAR OLUŞTURDUK"

Paris Basketbol'a karşı 20 sayıyla en skorer isim olan Tarık Biberovic ise performansıyla ilgili şunları söyledi: