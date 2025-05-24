Sarunas Jasikevicius ya da Vassilis Spanoulis tarihe geçecek

AA & Ensonhaber

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen EuroLeague Dörtlü Final organizasyonun finalinde yarın saat 20.00'de Etihad Arena'da Fenerbahçe ile Monaco karşılaşacak.

Oyunculuk dönemlerinde Avrupa basketbolunun efsaneleri olan Saras Jasikevicius ile Vassilis Spanoulis, başantrenör olarak ilk zaferlerini yaşamak için parkeye çıkacak.

2001 yılından itibaren tek çatı altında oynanan ve 25 yılını kutlayan Avrupa Ligi'nde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupa kazanan bir isim bulunmuyor.

Çeyrek asırlık organizasyon tarihinde Jasikevicius ya da Spanoulis, yarın akşam tarihe geçecek.

JASIKEVICIUS'UN 2. FİNALİ

Aktif sporculuk hayatında Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jasikevicius, 4 kez şampiyonluk yaşadı.

Maccabi'yle 2 (2004, 2005), Barcelona (2003) ve Panathinaiksos'la (2009) ise birer kez Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösteren Litvanyalı isim, başantrenör olarak ise 2021'de Barcelona'yla çıktığı finali Anadolu Efes'e kaybetmişti.

Başantrenörlük kariyerinde 9 yılda 15 kupa kazanan Jasikevicius'un Avrupa'da ise kupası yok. Fenerbahçe yarın finalde galip gelirse Jasikevicius'un hem Avrupa'da ilk kupası olacak hem de bu organizasyonu oyuncu ve başantrenör olarak kazanan isim olarak tarihe geçecek.

SPANOULIS'TEN BÜYÜK BAŞARI

Başantrenörlük kariyerinin henüz 4. yılında olan Yunan basketbol adamı Vassilis Spanoulis, ilk kez finalde saha kenarında yer alacak.

İlk Dörtlü Final tecrübesini yaşayan Spanoulis, yarı finalde efsanesi olduğu Olympiakos'u takımı Monaco'yla geçti.

Oyunculuk döneminde Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olan Spanoulis, 3 kez kupa sevinci yaşadı. Spanoulis, 2009'da Panathinaikos, 2012 ve 2013'te Olympiakos'la şampiyon oldu.

BİRLİKTE KUPA KALDIRDILAR

Jasikevicius ve Spanoulis, oyunculuk dönemlerinde birlikte Avrupa Ligi kupası kaldırdı.

Panathinaikos'un 2009'da başantrenör Zeljko Obradovic'le yaşadığı şampiyonluğun kahramanları Jasikevicius ve Spanoulis'ti.

Oyunculuk dönemlerinde birlikte kupayı kazanan bu iki isim, 16 yıl sonra bu sefer ise başantrenör olarak tarihe geçmek için rakip olacak.