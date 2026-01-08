Savtekin Şentürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Telekom Basketbol Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şentürk, yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

SEÇTİĞİ FOTOĞRAFLAR

Şentürk, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" isimli karesine oyunu verirken, "Portre" özel kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" adlı fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde, Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını oylayan Şentürk, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" adlı fotoğrafını tercih etti.

Mavi-beyazlı kulübün başkanı Savtekin Şentürk, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Gözalan" başlıklı fotoğrafı seçerken, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" isimli karesine oy verdi.

31 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.