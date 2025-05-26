AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Basketbol Takımı, EuroLeague'de 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, Avrupa'nın en büyük kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

Monaco karşısında alınan 81-70'lik zaferin ardından Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ ÇÜNKÜ ÇOK EMEK VERDİK"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki dörtlü finalde sarı-lacivertli takımın yanında olan erkek basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Komsuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyuz çünkü çok emek verdik. Bir yıl boyunca çok çabaladık. Bütün oyuncular inanılmaz bir efor sarf ettiler. İstanbul'a ikinci Avrupa Ligi kupamızı götüreceğiz. Sözün bittiği yer gibi şu anda. Çok mutlu olduğumuzu beş kere daha söyleyebilirim. Bununla birlikte bu takımın kurulmasına büyük emeği geçen başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum.

"FENERBAHÇE, ÇOK ÖNEMLİ BİR EKOL"

Geçmiş dönem yönetimlerinin de erkek basketbolunun bugünlere gelmesinde büyük katkısı olduğunu dile getiren Komsuoğlu, şunları kaydetti: